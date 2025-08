Criminoso invade clínica em Macapá, furta materiais e assedia funcionárias

Por LEONARDO MELO

A Polícia Civil do Amapá indiciou um homem por furto e assédio sexual após ele invadir uma clínica odontológica, subtrair objetos e assediar funcionárias durante o crime. O caso ocorreu na manhã do dia 3 de julho deste ano, em Macapá, e foi investigado pelos delegados Ronaldo Entringe e Andreza Monteiro, titular da 6ª Delegacia de Polícia da capital.

De acordo com as investigações, o criminoso entrou na clínica sob o pretexto de marcar uma consulta. Após confundir as vítimas com conversa e se aproveitar de um momento de distração, ele furtou um carimbo profissional de uma dentista e um molho de chaves da clínica. No mesmo momento, o suspeito assediou sexualmente as funcionárias com toques lascivos e perguntas de cunho íntimo.

A equipe policial requisitou imagens das câmeras de segurança da região, identificando o suspeito em um estabelecimento comercial nas imediações, ainda com o carimbo da clínica em mãos. Após reconhecimento formal por parte das vítimas, o homem foi apontado como autor dos crimes.

Os objetos furtados foram localizados pouco depois, abandonados em um ponto comercial próximo. Para os investigadores, uma das motivações do crime pode ter sido a intenção futura de retorno à clínica para novos furtos, além do possível uso do carimbo para práticas de falsidade documental.

Durante a apuração, os policiais constataram que o suspeito já é investigado em ao menos quatro inquéritos anteriores — a maioria por crimes de violência de gênero. Apesar de diversas tentativas de localização, o investigado não foi encontrado para prestar depoimento. Diante das provas reunidas, ele foi formalmente indiciado, e a polícia avalia se pedirá a prisão preventiva.