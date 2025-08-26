CTMac dispensa concurso e vai contratar 120 agentes terceirizados por R$ 16 milhões

Termo de referência prevê custo unitário de R$ 11,4 mil mensais por funcionário

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), subordinada à prefeitura da capital, homologou um contrato no valor de R$ 16 milhões para ter 120 auxiliares de trânsito terceirizados, dispensando a realização de um concurso público. O aviso de homologação foi publicado no Diário Oficial de ontem (25).

De acordo com o termo de referência da licitação, o custo estimado por funcionário será de R$ 11,4 mil mensais, valor que inclui encargos, impostos e demais despesas da empresa vencedora, a Venon Construções e Serviços Ltda. O salário informado é de pouco mais de R$ 8 mil. O contrato é válido para atender às demandas operacionais da companhia.

O modelo de terceirização não é novidade na CTMac. No início do ano, em fevereiro de 2025, uma outra empresa contratada encerrou as atividades e dispensou 170 servidores terceirizados, a maioria agentes de trânsito. Muitos eram mulheres e trabalhavam em setores como a validação dos cartões estudantis e do vale-transporte.

Sem indenização, os ex-funcionários chegaram a protestar em frente à Prefeitura de Macapá e, em seguida, foram até a sede da CTMac para tentar negociar com a direção da companhia um acordo para o pagamento dos direitos trabalhistas.