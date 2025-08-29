Culinária do Amapá brilha no Rio Gastronomia 2025

O evento dedicou um dia especial aos talentos amapaenses.

Por ANDRÉ SILVA, do Rio de Janeiro

A gastronomia do Amapá foi um dos grandes destaques do último fim de semana da 15ª edição do Rio Gastronomia, o maior festival do setor na América Latina. Realizado no Jockey Club da Gávea, no Rio de Janeiro, desde 14 de agosto, o evento dedicou a quinta-feira (28) especialmente aos talentos amapaenses.

A participação do estado foi viabilizada por uma parceria entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AP) e o Governo do Amapá. Considerado uma referência nacional, o festival é uma iniciativa do jornal O Globo, em colaboração com o Ministério da Cultura.

Sob o tema “Conheça o Amapá pelo Prato!”, os chefs Manoel Maciel e Geane Nunes apresentaram ao público a tradição, a inovação e os sabores singulares da Amazônia. Utilizando ingredientes essenciais na dieta do povo amapaense – como peixe, açaí, tucupi, jambu, camarão, chicória e farinha –, eles criaram pratos que contam a história e a identidade cultural da região.

A chef Geane Nunes, do restaurante 3 Um 3, em Macapá, serviu Costela de Pirapitinga com farofa de banana-da-terra. Seu menu incluiu ainda Filhote com arroz de tucupi e jambu e, como sobremesa, doces de cupuaçu e tapioca. Ela também conduziu uma oficina, compartilhando técnicas e experiências com o público.

“Nossa participação aqui é muito boa porque estamos tendo a oportunidade de apresentar um pouco da nossa região e conhecer outros restaurantes. O principal é isso: mostrar para o mundo que o que temos é muito saboroso”, afirmou Geane.

Já o chef Manoel Maciel, do restaurante Capitu, apresentou o Arroz cremoso de açaí com banana-da-terra. Ele destacou que estar no Rio Gastronomia representou a realização de um sonho:

“O Amapá está aqui com o melhor da sua gastronomia. Estamos muito felizes em realizar o sonho de estar no maior evento de gastronomia da América Latina e trazer o que o nosso estado tem de melhor”, disse.

Além dos pratos, a empresa BIO+ Açaí também marcou presença, reforçando uma das maiores riquezas do Amapá. A engenheira química Roberta Viana, que já viveu em Macapá, elogiou a qualidade do produto:

“Experimentei agora o açaí do Amapá e ele é maravilhoso, espetacular. Nesse evento, ele abrilhanta ainda mais e nos dá a oportunidade de provar as iguarias do Norte. Com certeza, é diferente do açaí vendido aqui no Rio”, avaliou.

Para a superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, a participação no festival é estratégica para consolidar o estado como destino gastronômico:

“Sempre acreditei que temos potencial para isso, pela qualidade da nossa comida. Essa articulação começou em 2023 com o Grupo Globo. O Amapá é o único estado a participar do evento como expositor”, ressaltou.

O Rio Gastronomia 2025 segue até o dia 31 de agosto.