Dependência química: novo CAPS abre as portas com dobro da capacidade

26, agosto, 2025
Foto: Rodrigo Dias
Com novas instalações, instituição governamental apos na arte como terapia contra as drogas.
Por RODRIGO DIAS

Em meio ao ritmo frenético da vida urbana, um novo farol de esperança e cuidado se acendeu em Macapá. Foi inaugurado nesta terça-feira (26), no bairro Jesus de Nazaré, o novo prédio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps) Acolher, uma instituição que há 14 anos transforma vidas, e que agora, em uma estrutura moderna e acolhedora, aposta na arte como um pilar de tratamento e resgate de identidades.

O Caps Acolher, tem sido um refúgio para pessoas em busca de recuperação, agora atende em um espaço amplo na Avenida Antônio Siqueira, 875. A nova sede foi minuciosamente pensada para ir além do convencional. O prédio de dois andares conta com consultórios, salas de grupo e enfermarias, oferecendo um ambiente seguro e confortável para os atuais 950 usuários.

Nova sede fica no bairro Jesus de Nazaré. Fotos: Rodrigo Dias

Novos espaços …

… inspiram arte

A estrutura foi projetada para abraçar cada etapa do processo terapêutico. No andar térreo, o paciente encontra uma recepção acolhedora, consultórios para atendimento individual, salas de triagem e enfermagem, além da farmácia e enfermarias. Subindo, o primeiro piso se desdobra em salas de grupo, psicologia, terapia ocupacional e serviço social, espaços fundamentais para o trabalho em equipe e a construção de vínculos.

O ambiente foi estruturado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com o objetivo de elevar o padrão de qualidade, acessibilidade e conforto, elementos essenciais para que o tratamento de dependência química e problemas de saúde mental seja, de fato, humanizado. A mudança reforça a ideia de que o espaço físico tem um papel vital no processo de cura.

A mudança reforça a ideia de que …

… o espaço físico tem um papel vital …

… no processo de cura. Fotos: Rodrigo Dias

A inauguração foi um evento à parte. Com apresentações culturais que incluíram o cantor Wanderley Andrade e o grupo vocal Jeane Souza e Banda, a cerimônia refletiu a crença da instituição na arte como terapia. O governador Clécio Luís destacou a importância do novo equipamento, ressaltando o foco no atendimento de qualidade.

“Estamos aqui entregando mais um equipamento público de saúde muito importante, que é um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que atende pessoas que recorrem a nós para tratamento, uma parte deles em situação de rua”, disse o governador.

Clécio Luís destacou a importância do novo equipamento, ressaltando o foco no atendimento de qualidade

Espaço novo reafirma compromisso com a dignidade

A partir de outubro, a enfermaria vai fazer o atendimento 24 horas

Ele também anunciou a futura expansão do serviço: “A enfermaria começa atendendo agora, fazendo atendimento diurno, mas a partir de outubro vai fazer o atendimento 24 horas, quatro leitos femininos e quatro leitos masculinos. Com isso, a gente espera tornar o espaço mais elevado ainda para o atendimento e a recuperação desses usuários”.

Com o novo espaço, o Caps Acolher não apenas amplia sua capacidade de atendimento — que já realiza cerca de 470 atendimentos mensais — mas também reafirma seu compromisso com a dignidade, o respeito e a arte como caminhos de transformação.

Seles Nafes
