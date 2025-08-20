Depois horas de trânsito parado após colisão, fluxo é liberado na Ponte do Anauerapucu

Acidente entre carro e micro-ônibus ocorreu no fim da manhã de terça-feira (19), na rodovia AP-010 que liga Mazagão à Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

Após horas de congestionamento, o fluxo de veículos foi liberado na ponte do Anauerapucu, trecho da rodovia AP-010 que liga Macapá a Mazagão e está normalizado nesta quarta-feira (20).

A via ficou bloqueada em razão de um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus, que colidiram de frente durante a travessia da ponte, na área rural de Santana, no fim da manhã de terça-feira (19).

Na batida, uma mulher sofreu lesão na cabeça e um homem ficou ferido na perna. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Emergências de Mazagão.

O motorista do carro relatou que seguia no sentido Mazagão/Macapá e já finalizava a travessia quando foi surpreendido pelo ônibus vindo no sentido contrário. Segundo ele, não houve tempo de evitar a colisão. Já o condutor do ônibus disse que o freio do veículo falhou e, para não cair no rio, jogou o veículo para dentro da ponte, provocando a batida.

A colisão interrompeu completamente o tráfego na rodovia, única ligação entre os dois municípios. Motoristas que aguardavam a liberação reclamaram da demora. Entre eles estava o promotor Marco Valério Vale dos Santos, que decidiu intermediar a situação. Ele se reuniu com os condutores e policiais rodoviários e acordaram liberar a passagem parcial até a chegada da perícia.

A Polícia Científica chegou ao local somente por volta das 13h20, permitindo então a liberação total da via.