Deputado estadual e mãe são indiciados por “rachadinha”

Crimes teriam sido cometidos quando ele era vereador de Macapá

Da REDAÇÃO

O deputado estadual do Amapá Rayfran Beirão (SD) e sua mãe, a ex-deputada Raimunda Beirão, foram indiciados pela Polícia Civil do Amapá, nesta quarta-feira (20), por envolvimento em um esquema de “rachadinhas” com uma servidora fantasma. Os nomes foram confirmados após apuração do Portal SN, já que a Polícia Civil não divulgou quem são os investigados. A apuração foi conduzida pela Divisão Especial de Repressão à Corrupção (DECOR), que concluiu inquérito pelo crime de peculato.

De acordo com o levantamento, quando ainda exercia o cargo de vereador em Macapá, Rayfran nomeou uma funcionária comissionada para o gabinete, mas a direcionou para desempenhar atividades de natureza doméstica na casa de sua mãe. As apurações mostraram que a servidora jamais compareceu à Câmara Municipal e sequer assinava folhas de frequência, caracterizando vínculo fictício.

As investigações apontam ainda que parte do salário da contratada era repassada para Raimunda Beirão, que utilizava os valores para quitar dívidas pessoais. O caso foi enquadrado como peculato em concurso de pessoas, já que ambos se beneficiaram do esquema, causando prejuízo ao erário.

Este não é o primeiro episódio que coloca o parlamentar no centro de denúncias de desvio de recursos públicos. Em março deste ano, Rayfran Beirão foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que investigava suspeitas de apropriação de parte dos salários de assessores e utilização de servidores fantasmas em seu gabinete na Assembleia Legislativa.

Na época, ele chegou a negar as acusações afirmando que as investigações dizem respeito ao período que ainda não era deputado estadual.