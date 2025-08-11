HOMICÍDIO

Desavença termina em execução no Dia dos Pais na Fazendinha

11, agosto, 2025
Foto: Olho de Boto
Crime ocorreu no estacionamento do balneário da Fazendinha, na zona sul de Macapá.
Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 26 anos foi executado a tiros na noite deste domingo (10), enquanto se divertia no estacionamento do balneário da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Testemunhas disseram que o bandido já chegou atirando na cabeça da vítima, depois correu e desapareceu em meio à multidão que ainda comemorava o Dia dos Pais, ouvindo som automotivo.

Rubielson Silva da Costa morreu no local, antes de receber atendimento médico. O delegado Paulo Moraes, da DHPP, apurou que já havia uma rixa antiga entre a vítima e o assassino, que aproveitou a oportunidade para executá-lo.

Polícia Científica periciou a cena do crime. Foto: Olho de Boto

Crime ocorreu quando centenas de pessoas comemoravam o Dia dos Pais no estacionamento da Fazendinha. Foto: Olho de Boto

O atirador foi identificado apenas como Paulinho, morador da Ponte do Apertadinho. Buscas foram feitas pelas polícias Militar e Civil, mas até o momento ele não foi preso.

Informações sobre o paradeiro do criminoso podem ser repassadas pelo disque-denúncia (96) 99170-4302.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!