Desavença termina em execução no Dia dos Pais na Fazendinha

Crime ocorreu no estacionamento do balneário da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 26 anos foi executado a tiros na noite deste domingo (10), enquanto se divertia no estacionamento do balneário da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Testemunhas disseram que o bandido já chegou atirando na cabeça da vítima, depois correu e desapareceu em meio à multidão que ainda comemorava o Dia dos Pais, ouvindo som automotivo.

Rubielson Silva da Costa morreu no local, antes de receber atendimento médico. O delegado Paulo Moraes, da DHPP, apurou que já havia uma rixa antiga entre a vítima e o assassino, que aproveitou a oportunidade para executá-lo.

O atirador foi identificado apenas como Paulinho, morador da Ponte do Apertadinho. Buscas foram feitas pelas polícias Militar e Civil, mas até o momento ele não foi preso.

Informações sobre o paradeiro do criminoso podem ser repassadas pelo disque-denúncia (96) 99170-4302.