Destaque no IDEB, Tartarugal retorna às aulas com foco no futuro

Município já inaugurou 13 escolas na gestão Bruno Mineiro e se destaca em alfabetização e IDEB no Amapá; rede conta com salas de robótica, tablets e professores valorizados

A rede municipal de ensino de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, retomou nesta segunda-feira (4) o calendário letivo de 2025 com estrutura reforçada, profissionais capacitados e uma gestão que trata a educação como prioridade. Ao todo, 2,5 mil alunos voltaram às aulas em 27 unidades de ensino, sendo 13 delas inauguradas na atual administração do prefeito Bruno Mineiro (União).

Mais do que o retorno às salas de aula, o início do semestre marca a continuidade de um projeto educacional que vem transformando o cenário da educação pública local. Com investimentos em infraestrutura, tecnologia e valorização dos servidores, Tartarugalzinho tem conquistado resultados expressivos — entre eles, a liderança estadual em alfabetização, com 92% dos alunos alfabetizados, e um dos melhores desempenhos no IDEB entre os municípios do Amapá.

Nas escolas, os estudantes têm acesso a ambientes climatizados, novos materiais pedagógicos e até salas de robótica equipadas com tablets, computadores e acompanhamento técnico de professores de informática. A modernização da rede também inclui reformas estruturais, expansão de vagas e ações voltadas ao bem-estar da comunidade escolar, tanto na zona urbana quanto na rural.

“Trabalhar o presente para construir o futuro não é apenas um slogan da nossa gestão. É uma prática diária. Acredito que a transformação de Tartarugalzinho começa dentro das salas de aula, com professores valorizados, escolas estruturadas e alunos motivados. Nosso compromisso com a educação é prioridade absoluta”, destacou o prefeito Bruno Mineiro.