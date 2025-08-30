Destaques nacionais na alfabetização, Tartarugal e Ferreira Gomes são homenageados

Municípios se destacaram com altos índices de alfabetização e qualidade escolar, tornando-se referências no Amapá

Assembleia Legislativa do Amapá promoveu, nesta sexta-feira (29), uma sessão solene em reconhecimento aos municípios de Tartarugalzinho e Ferreira Gomes, que se destacaram nacionalmente nos índices educacionais do último ano.

Tartarugalzinho (222 km de Macapá) consolidou-se como referência na região Norte, alcançando 94% das crianças alfabetizadas — um índice considerado expressivo em nível nacional. Já Ferreira Gomes recebeu destaque por abrigar a escola melhor avaliada do estado, evidenciando o comprometimento da gestão educacional e da comunidade escolar.

A sessão foi proposta pela deputada estadual Liliane Abreu (União), que tem voltado seu mandato à valorização dos municípios do interior e ao fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e educacional do Amapá. Durante a cerimônia, professores, diretores e gestores receberam moções de aplauso pelo papel fundamental nos resultados obtidos.

“Esses avanços são fruto do trabalho integrado de educadores, gestores e famílias, que acreditam na educação como caminho de oportunidades. Nosso reconhecimento é também um incentivo para que outros municípios sigam o mesmo exemplo”, destacou Liliane Abreu.

“Esse resultado mostra que estamos no caminho certo. Investir em educação é garantir futuro para nossas crianças e dignidade para nossas famílias. É uma vitória coletiva do nosso povo, que acredita que Tartarugalzinho pode ir cada vez mais longe”, avaliou o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (União).