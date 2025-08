“Deus mandou pra gente”, agradece idosa ao receber ajuda do programa Amapá Sem Fome

Moradora da periferia, Ana recebeu a doação no 6º Batalhão da Polícia Militar e expressou sua gratidão.

Por RODRIGO DIAS

Em meio à dura realidade enfrentada por muitas famílias em Macapá, onde a luta diária ainda é constante, o programa Amapá Sem Fome tem se tornado um farol de esperança. Entre os rostos que celebravam a chegada do auxílio, na última terça-feira (5), estava o de Ana Gomes dos Santos, uma senhora de 69 anos, mãe de oito filhos, avó de quinze netos e bisavó de dez bisnetos.

“É maravilhoso. Deus mandou isso pra gente, e eu agradeço ao Senhor Jesus, porque sou evangélica. Fico muito alegre. Ajuda muito”, disse dona Ana, revelando a fé que a move e a esperança que a mantém.

Ela é uma das 400 famílias atendidas pelo projeto Rompendo Fronteiras, que atua na capital e foi um dos contemplados pela iniciativa do governo. A presidente do instituto, Lucélia Quaresma, conhece de perto as dificuldades enfrentadas por essas famílias. Vinda da periferia do bairro Marco Zero, usou sua própria história de superação para fundar a entidade, que hoje presta assistência em diversos pontos da cidade.

“Eu vim da vulnerabilidade, morei no Marco Zero a infância inteira… Estudei, hoje sou contadora e tive a honra, gente, de criar o meu próprio instituto. Eu tinha um sonho de ajudar as famílias de perto de onde eu morava”, contou Lucélia, emocionada.

Para ela, o apoio do governo representa a realização de um sonho antigo: contribuir com a própria comunidade.

O evento contou com a presença do secretário de Assistência Social do Estado, Hugo Paranhos, que detalhou a dimensão da ação.

“A gente está falando de 1.600 famílias que estão recebendo os kits de alimentos, 766 kits da primeira infância e 535 vales-gás sociais. São mais de 6.400 pessoas atendidas só nessa ação”, explicou o secretário.

Paranhos ressaltou que a iniciativa é fruto de políticas implementadas pelo governador Clécio Luís, com apoio de emendas parlamentares do senador Davi Alcolumbre e da deputada federal Aline Gurgel. Desde o início do programa, em 2023, mais de 150 mil pessoas já foram beneficiadas.

“O Governo do Estado segue diminuindo a insegurança alimentar, garantindo a segurança alimentar dessas pessoas e contribuindo para que a gente possa, cada vez mais, vencer a fome no Amapá”, concluiu.