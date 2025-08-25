Direitos autorais de artistas voltam a ser arrecadados no Amapá por agência local

Nova representação é administrada pelas advogadas Conceição Duarte e Daniela Fortunato

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

No ano passado, mais de R$ 38 milhões foram arrecadados em direitos autorais e repassados para diversos artistas brasileiros, com destaque para compositores baianos. Esse repasse é feito pelo Ecad, o Escritório de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que depois de 10 anos volta a funcionar no Amapá com o credenciamento da Agência Fortunato, administrado pelas advogadas Daniela Fortunato e Conceição Duarte, de Macapá. A arrecadação vinha sendo feita pelo escritório regional do Ecad em Belém. O Portal SN conversou com os representantes do Ecad para entender como os artistas vão receber pela execução de suas obras em emissoras, shows e até em bares e restaurantes.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Marvin Viana Nafes

Edição: Antônio Batista Júnior