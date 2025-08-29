Distribuidora de açaí era fachada para venda de drogas em Macapá, aponta investigação

Da REDAÇÃO
Uma distribuidora de açaí localizada no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá, funcionava como fachada para a comercialização de drogas, segundo apontam as investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO). A descoberta levou ao cumprimento de três mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão durante a Operação Fachada, deflagrada nesta sexta-feira (29).
Três pessoas foram presas: dois homens e uma mulher. Um dos suspeitos tentou escapar pelo telhado da casa durante a ação, mas o local já estava cercado pelos policiais, que impediram a fuga e forçaram a rendição.
As apurações tiveram início após uma denúncia anônima que indicava movimentações suspeitas no estabelecimento. De acordo com a FICCO, o comércio mascarava uma estrutura voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação direta na zona norte da capital.
Os detidos foram conduzidos à sede da Polícia Federal no Amapá para prestar esclarecimentos. Eles poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas, somadas, podem chegar a 25 anos de reclusão, além do pagamento de multa.
A operação contou com a participação de diversos órgãos de segurança que integram a FICCO no estado: Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).