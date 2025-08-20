Dois adultos e um adolescente são flagrados com 10 kg de maconha

Ação policial da DENARC ocorreu em uma área de pontes do bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC) da Polícia Civil do Amapá apreendeu mais de 10 quilos de maconha e crack na última terça-feira (19), em Macapá. A operação resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 25 e 32 anos, e na apreensão de um adolescente de 16 anos, todos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação teve início no bairro Perpétuo Socorro, onde os policiais monitoraram uma suposta entrega de entorpecentes feita por uma motocicleta. O adolescente, que recebeu o material, foi abordado e flagrado com as drogas. Ele estava acompanhado de um maior de idade, que também portava parte do entorpecente.

Na sequência, a equipe localizou o piloto da motocicleta. Na casa dele, no bairro Marco Zero, os agentes encontraram mais porções de maconha e crack, o que levou à sua prisão.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, os dois suspeitos maiores de idade foram autuados em flagrante e encaminhados à audiência de custódia. Em caso de condenação, as penas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

O adolescente passou por procedimento específico e foi entregue à mãe, responsável por apresentá-lo ao juizado competente. Todo o material apreendido será incinerado após autorização judicial.