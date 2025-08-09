PLANO FRUSTRADO

Drone é abatido ao tentar ‘entregar encomenda’ no Iapen; homem é preso perto da muralha

9, agosto, 2025
Foto: Olho de Boto
O suspeito abordado estava com uma bolsa que continha um chip, carregadores e três celulares.
Por OLHO DE BOTO

A Polícia Penal abateu um drone que sobrevoava o Iapen, na noite desta sexta-feira, e logo depois militares do 8º Batalhão prenderam um motociclista que estava em atitude suspeita, nas proximidades da muralha da penitenciária feminina, no Bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá.

O suspeito abordado estava com uma bolsa que continha um chip, carregadores e três celulares, dois deles embalados em sacolas plásticas.

Equipamento foi abatido por disparos de policiais penais. Foto: Divulgação/PP

A posse dos objetos e o fato de Gilson Barbosa, de 49 anos, estar em uma área restrita de segurança chamou a atenção dos policiais, pois momentos antes, criminosos haviam usado um drone para tentar lançar materiais ilícitos para dentro do Iapen. O aparelho foi abatido pela Polícia Penal no momento em que se aproximava do presídio.

Os disparos em direção ao drone chamaram a atenção de quem passava pela Rodovia Duca Serra. Em seguida, devido à suspeita de que os criminosos estariam escondidos numa área de vegetação nas proximidades da penitenciária, a região foi cercada pelas polícias Penal e Militar.

Celulares, chip e outros materiais apreendidos com o suspeito

Momentos depois, Gilson foi abordado próximo à muralha, mas os policiais não confirmaram se ele estava envolvido na tentativa de lançar objetos com o drone para dentro do presídio.

Seles Nafes
