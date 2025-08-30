Drones, câmeras de reconhecimento facial e 600 agentes por dia ‘vigiam’ a Expofeira

Mais de 40 câmeras de alta tecnologia foram instaladas no Parque de Exposições, sendo 20 móveis, com giro de 360 graus, e 10 fixas com reconhecimento facial.

Por RODRIGO DIAS

Com a promessa de ser um dos eventos mais seguros já realizados no estado, a 54ª Expofeira do Amapá, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, contará com um esquema de segurança robusto, unindo tecnologia de ponta e grande efetivo policial. O último treinamento dos agentes que atuarão na Central de Monitoramento foi concluído nesta sexta-feira (29), marcando a preparação final da operação.

Diariamente, 600 profissionais de segurança, entre bombeiros, policiais militares, civis e penais, além de agentes do Ciodes, estarão mobilizados para garantir a ordem. No centro da estratégia está a Central de Monitoramento, considerada o “cérebro” da operação.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, a capacidade de vigilância deste ano foi significativamente ampliada. Mais de 40 câmeras de alta tecnologia foram instaladas no Parque de Exposições, sendo 20 móveis, com giro de 360 graus, e 10 fixas com reconhecimento facial.

“Finalizamos a capacitação para o manuseio das câmeras e dos sistemas de alerta. Esses equipamentos são capazes de identificar e emitir alertas automáticos caso encontrem, em nosso banco de dados, pessoas com mandado de prisão, foragidos ou indivíduos com tornozeleira eletrônica em situação irregular”, explicou Marsili.

O sistema funciona de forma ágil: as câmeras de reconhecimento facial, posicionadas nas três entradas do evento, escaneiam os rostos de quem chega. Se houver correspondência com o banco de dados da Justiça, um alerta é enviado imediatamente à Polícia Militar, que estará pronta para a abordagem.

Além das câmeras, o patrulhamento será constante e diversificado. Mais de 15 drones sobrevoarão a área para ampliar o alcance da vigilância.

“A presença dos drones complementa nossa atuação, oferecendo visão ampla e rápida de qualquer situação suspeita”, destacou o secretário.

O esforço também conta com o apoio da Polícia Federal, que disponibilizou seu próprio sistema de câmeras de reconhecimento facial e banco de dados, reforçando a rede de segurança.

Com a união de efetivo e tecnologia, a 54ª Expofeira do Amapá se prepara para garantir um ambiente seguro, permitindo ao público aproveitar o evento com tranquilidade.