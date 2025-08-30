TECNOLOGIA E POLICIAMENTO

Drones, câmeras de reconhecimento facial e 600 agentes por dia ‘vigiam’ a Expofeira

30, agosto, 2025
Foto: Rodrigo Dias
Mais de 40 câmeras de alta tecnologia foram instaladas no Parque de Exposições, sendo 20 móveis, com giro de 360 graus, e 10 fixas com reconhecimento facial.
Por RODRIGO DIAS

Com a promessa de ser um dos eventos mais seguros já realizados no estado, a 54ª Expofeira do Amapá, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, contará com um esquema de segurança robusto, unindo tecnologia de ponta e grande efetivo policial. O último treinamento dos agentes que atuarão na Central de Monitoramento foi concluído nesta sexta-feira (29), marcando a preparação final da operação.

Diariamente, 600 profissionais de segurança, entre bombeiros, policiais militares, civis e penais, além de agentes do Ciodes, estarão mobilizados para garantir a ordem. No centro da estratégia está a Central de Monitoramento, considerada o “cérebro” da operação.

São 20 móveis, com giro de 360 graus, e 10 fixas com reconhecimento facial. Foto: Rodrigo Dias

Segundo o secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, a capacidade de vigilância deste ano foi significativamente ampliada. Mais de 40 câmeras de alta tecnologia foram instaladas no Parque de Exposições, sendo 20 móveis, com giro de 360 graus, e 10 fixas com reconhecimento facial.

“Finalizamos a capacitação para o manuseio das câmeras e dos sistemas de alerta. Esses equipamentos são capazes de identificar e emitir alertas automáticos caso encontrem, em nosso banco de dados, pessoas com mandado de prisão, foragidos ou indivíduos com tornozeleira eletrônica em situação irregular”, explicou Marsili.

Serão mais de 600 agentes de segurança por dia

O sistema funciona de forma ágil: as câmeras de reconhecimento facial, posicionadas nas três entradas do evento, escaneiam os rostos de quem chega. Se houver correspondência com o banco de dados da Justiça, um alerta é enviado imediatamente à Polícia Militar, que estará pronta para a abordagem.

Além das câmeras, o patrulhamento será constante e diversificado. Mais de 15 drones sobrevoarão a área para ampliar o alcance da vigilância.

“A presença dos drones complementa nossa atuação, oferecendo visão ampla e rápida de qualquer situação suspeita”, destacou o secretário.

 

Todos os espaços são monitorados

Secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili: “Esses equipamentos são capazes de identificar e emitir alertas automáticos caso encontrem”

O esforço também conta com o apoio da Polícia Federal, que disponibilizou seu próprio sistema de câmeras de reconhecimento facial e banco de dados, reforçando a rede de segurança.

Com a união de efetivo e tecnologia, a 54ª Expofeira do Amapá se prepara para garantir um ambiente seguro, permitindo ao público aproveitar o evento com tranquilidade.

Seles Nafes
