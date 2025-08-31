Drones, helicóptero e 5 mil agentes garantem segurança na Expofeira do Amapá

Inteligência artificial, drones e reforço policial asseguram tranquilidade na abertura da maior feira de negócios da Amazônia

Da REDAÇÃO

Com o apoio de um aparato tecnológico moderno e de um efetivo policial ampliado, a 54ª Expofeira do Amapá não tem registrado ocorrências graves. O evento, que teve abertura no sábado (30), é considerado a maior vitrine de negócios e entretenimento da Amazônia, recebeu milhares de visitantes que puderam circular com tranquilidade, graças ao esquema de segurança coordenado pelo Governo do Estado.

No primeiro dia, foram registrados pouco mais de 50 incidentes, todos solucionados rapidamente. O Corpo de Bombeiros atendeu 44 ocorrências, entre emergências clínicas, traumas e auxílio a pessoas desaparecidas. A Polícia Militar contabilizou sete intercorrências, incluindo ameaças, abordagens a suspeitos e a condução de um motorista flagrado sob efeito de álcool.

Já a Polícia Civil registrou cinco furtos, enquanto o sistema eletrônico do Iapen identificou um ‘tornozelado’ em descumprimento de medida judicial, conduzido pelo Grupo Tático Prisional até a delegacia instalada na feira.

O planejamento deste ano aumentou em 35% o número de agentes em relação a 2024. São mais de 600 profissionais em atuação diária, integrados ao Centro de Comando e Controle da Expofeira, que opera com câmeras de longo alcance, inteligência artificial, monitoramento de tornozeleiras eletrônicas e comunicação direta com as equipes em campo. A operação mobiliza mais de 5 mil agentes, além de drones, helicóptero com farol de busca autorizado a voar à noite. Outro ponto de destaque é a presença de policiais à paisana.

A Expofeira segue até 7 de setembro com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”. Nesta edição, o evento ocupa uma área 46% maior que a do ano passado e reúne 482 empresas expositoras. A expectativa é movimentar mais de R$ 600 milhões em negócios.