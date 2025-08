Dupla é presa após assaltar fiel a caminho da igreja

Crime ocorreu no centro comercial de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram presos por militares da Rotam/Bope, minutos após assaltarem uma mulher que seguia a pé para a igreja, na noite de domingo (3), no Centro Comercial de Macapá. O crime ocorreu nas imediações do canal da Avenida Mendonça Júnior, em uma área escura da via.

De acordo com o relato da vítima, ela foi surpreendida por dois suspeitos, sendo um deles identificado como Alex de Almeida Farias, de 23 anos, conhecido como “Bola 8”. Ele vestia uma camisa listrada nas cores preta e vermelha e usava um simulacro – mais tarde descoberto como uma arma de ar comprimido – para intimidar a vítima durante o assalto. A dupla exigiu o iPhone da mulher e fugiu correndo logo em seguida.

Militares do Bope que patrulhavam a região foram alertados por populares sobre o roubo.

“A equipe estava em patrulhamento ali pela Padre Júlio quando fomos abordados pela população, que repassou as características dos assaltantes. Fizemos buscas imediatas e conseguimos localizar os dois indivíduos na Avenida Cora de Carvalho”, relatou o sargento Patrício Castelo.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o celular da vítima e a arma de ar comprimido utilizada no crime. Os dois foram reconhecidos pela vítima e por testemunhas. O segundo suspeito foi identificado como Bruno Pacheco dos Santos, de 19 anos. Segundo o sargento, ambos já têm passagens pela polícia.

Castelo destacou que a ação rápida da equipe foi possível graças à proximidade da viatura e ao apoio da população. A dupla foi encaminhada ao Ciosp do Pacoval, onde foi autuada em flagrante por roubo.