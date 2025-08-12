Em Belém, patinetes elétricos vão de transporte sustentável a caso de polícia

Mau uso e tentativa de venda geraram vídeos que viralizaram nas redes sociais

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Belém colocou em prática os patinetes elétricos compartilhados, uma aposta da Prefeitura em parceria com a empresa Jet Brasil para modernizar a mobilidade urbana. Com 600 unidades disponíveis, o projeto-piloto iniciou com grande expectativa, mas rapidamente se deparou com problemas que colocam em pauta a segurança e o controle da iniciativa.

Na tarde de sexta-feira (8), um episódio inusitado e preocupante viralizou nas redes sociais: um homem, conhecido na região do bairro da Terra Firme por ser usuário de drogas, foi detido após tentar vender um dos patinetes como sucata na Avenida Perimetral. Ele foi filmado por populares enquanto tentava convencer um comerciante a comprar o equipamento e apresentava sinais de alteração.

A ação rápida da polícia permitiu recuperar o patinete antes que fosse perdido definitivamente. Durante a abordagem, o suspeito alegou que havia “pegado emprestado” o veículo de seu verdadeiro dono, justificativa que não convenceu os agentes.

Além desse caso, vídeos que circulam pela cidade mostram usos irregulares dos patinetes, como transporte de botijões de gás, abandono de unidades em canais e circulação em locais proibidos.

Beatriz Silva, gerente de promoções da Jet Brasil, informou que a empresa já reforçou a fiscalização para coibir infrações.

“O aplicativo monitora a conduta do usuário por meio de um sistema de pontuação que pode levar ao bloqueio e banimento imediato em casos graves. Também oferecemos bônus para quem utiliza o serviço corretamente”, detalha.

Ela acrescenta que todos os patinetes são rastreados em tempo real, o que dificulta furtos e tentativas de venda irregular. Beatriz também lembra que o equipamento é projetado para uso individual, com limite de peso e orientações claras para evitar o transporte de cargas.

Apesar da repercussão negativa dos episódios iniciais, a demanda pelo serviço tem sido alta, a ponto de a empresa já solicitar mais unidades para Belém. O desafio agora é garantir que a expansão venha acompanhada do uso responsável e do respeito às regras.