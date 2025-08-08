Em esconderijo de facção, polícia apreende carregamento de drogas avaliado em R$ 550 mil

Droga pesou 27 quilos. A ação foi da Delegacia de Repressão a Narcóticos, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais.

Por OLHO DE BOTO

Um carregamento de cocaína e maconha avaliado em aproximadamente R$ 550 mil foi apreendido nesta quinta-feira (7), no bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá. A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia de Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

A droga, segundo a investigação, estaria vinculada a uma facção criminosa que atua na capital. O material estava escondido na residência de um homem de 34 anos, preso em flagrante durante a operação.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, a equipe da Denarc recebeu informações sobre uma possível entrega de drogas no bairro Buritizal. A denúncia também indicava que o suspeito estaria armazenando uma grande quantidade de entorpecentes em sua casa.

“As equipes realizaram diligências nas imediações do local indicado e abordaram um homem com as características repassadas. Em seu bolso, foi encontrada uma porção significativa de cocaína e algumas de maconha. Ao ser questionado, ele confessou que a droga seria entregue e que mantinha mais entorpecentes guardados em sua residência”, relatou o delegado.

Na casa do suspeito, os policiais encontraram cerca de 27 quilos de drogas, divididos em tabletes prontos para distribuição. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia.

O homem detido será apresentado em audiência de custódia. A droga apreendida será submetida à incineração após autorização judicial.

A Denarc reforça que a população pode colaborar com denúncias anônimas por meio do WhatsApp (96) 98141-4161. O sigilo do denunciante é garantido.