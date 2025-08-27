Em gesto de amor, pai de policial assassinado entrega alianças de casamento para nora

Em sua publicação, Ana Maria, que está grávida de Mayson, escreveu: “Hoje chegaram as alianças que mandamos fazer para trocarmos em nosso casamento”.

Em meio à dor da perda, um gesto de amor e solidariedade tocou milhares de pessoas nas redes sociais. A biomédica Ana Maria Pombo, noiva do policial civil assassinado Mayson Viana de Freitas, compartilhou um vídeo emocionante onde o pai do servidor público a surpreende com as alianças de casamento que o casal havia encomendado.

Mayson, de 38 anos, foi tragicamente morto na semana passada, baleado dentro de uma delegacia, em Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá. Ele e Ana Maria estavam juntos há seis anos e planejavam oficializar a união. O pedido de casamento veio em 5 de julho de 2023.

Na filmagem gravada na última terça-feira (26), o pai de Mayson, em um momento de profunda sensibilidade, coloca a aliança no dedo da nora e diz: “Ana Maria, receba essa aliança como prova do amor do meu filho, o Mayson, pra você.”

O gesto de um pai que perdeu seu filho e, ainda assim, encontra forças para honrar o amor dele, ressoou com a biomédica.

Em sua publicação, Ana Maria, que está grávida de Mayson, escreveu: “Hoje chegaram as alianças que mandamos fazer para trocarmos em nosso casamento. Mas Deus usou seu pai, meu amor, que era o homem que você mais amava nesse mundo pra me dar hoje e te representar”.

A crise

A morte do policial Mayson foi o estopim para uma crise que paralisou Laranjal do Jari por 17 horas. O criminoso procurado por estupro, Lucas de Souza Nonato, que tomou a arma do policial e o matou, invadiu uma casa e fez mãe e filha de reféns.

Após 17 horas de negociações, conduzidas por equipes do Bope, CORE e GTA, o criminoso se rendeu e as vítimas foram libertadas.