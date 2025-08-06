Em menos de 24h, mãe de 10 filhos recebe alimentos e ajuda para reconstruir a casa

Dona Valéria foi visitada por uma equipe da Secretaria de Estado da Assistência Social. A ajuda ultrapassou o esperado.

Por RODRIGO DIAS

O pedido emocionado de dona Anaracy Valéria Almada Rodrigues, diarista de 49 anos, mãe de 10 filhos e avó de 20 netos, ecoou pela internet e, em menos de 24 horas, transformou-se em uma corrente de solidariedade. A história da moradora da Ponte da Moinha, que vivia em um casebre prestes a desabar em Macapá, tocou o coração de muitos e mobilizou a comunidade para um recomeço cheio de esperança.

A realidade de dona Valéria era de extrema vulnerabilidade. Desempregada e com apenas R$ 400 de apoio do programa Renda para Viver Melhor, ela lutava diariamente para sustentar a família em uma casa de madeira podre, sem as mínimas condições de segurança. Seu apelo, feito ao portal SelesNafes.com, era um grito por dignidade: uma simples caixa d’água e alguns materiais para consertar o lar.

A resposta foi imediata. Na manhã desta quarta-feira (6), a residência de dona Valéria foi visitada por uma equipe da Secretaria de Estado da Assistência Social. A ajuda ultrapassou o esperado. Além da caixa d’água de mil litros, ela recebeu colchões, kits de dormitório, alimentos, materiais de higiene, auxílio-gás, 17 dúzias de tábuas e outros materiais de construção — um verdadeiro kit de recomeço.

“Glória a Deus. O sentimento é de conquista”, disse dona Valéria, com a voz embargada pelo choro.

Emocionada, deixou também uma mensagem para quem vive em dificuldades:

“Pra você que precisa de ajuda, não tenha vergonha. Faça um vídeo, peça ajuda, porque vergonha é roubar. Lute pelo seu sonho. Um dia você conquista.

Além da atuação do governo estadual, a mobilização da sociedade civil foi comovente. Dezenas de internautas, sensibilizados com a situação, fizeram doações em dinheiro e materiais, garantindo que dona Valéria e sua família tenham suporte para reconstruir a vida com dignidade.

O secretário de Assistência Social, Hugo Paranhos, destacou o impacto da união nesse tipo de iniciativa:

“A gente sabe que existem pessoas vivendo essa realidade, e só tomamos conhecimento quando alguém divulga. A secretaria, em nome do governador Clécio Luís, trouxe um abraço e todo o auxílio necessário para que essa família tenha mais dignidade, um novo começo, uma nova história”.

O momento mais emocionante da entrega foi a chegada do neto José Felipe, de apenas 8 anos, que voltava da escola. O menino, que frequenta uma igreja na comunidade, fez uma oração de agradecimento que tocou a todos:

“Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Que venha abençoar a nossa comida do pão de cada dia, venha abençoar a todos nós aqui: a vovó, meus tios… que não venha faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Em nome de Jesus, amém”, orou o garoto, resumindo a gratidão de toda a família.

A história de dona Valéria é um poderoso exemplo de que um apelo por dignidade pode se transformar em um movimento de esperança. E mostra que, juntos, é possível construir um futuro melhor.

Quem quiser colaborar ainda pode entrar em contato diretamente com dona Anaracy:

Telefone e WhatsApp: (96) 99138-1347

Chave Pix: (96) 99138-1347

Qualquer ajuda, por menor que seja, é bem-vinda.