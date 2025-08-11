Empresário tem prisão mantida e juiz decreta segredo de justiça

Alessandro Ulisses Silva foi transferido para o Iapen

Por SELES NAFES

A Justiça do Amapá manteve, na tarde desta segunda-feira (11), a prisão do empresário Alessandro Ulisses Moura Silva, de 47 anos, durante audiência de custódia. O magistrado de plantão determinou que o inquérito tramite sob segredo de justiça.

Alessandro conduzia uma caminhonete RAM na noite de domingo (10), quando, segundo imagens de câmeras de segurança, trafegava na contramão da Rua São Paulo, no bairro Pacoval — aparentemente ao tentar uma ultrapassagem — e colidiu de frente com a motocicleta pilotada por Manderson Tavares de Deus, de 39 anos. A vítima, que usava uniforme de uma prestadora de serviços do governo do Estado e seguia para o trabalho, morreu no local.

Após o impacto, a caminhonete ainda atingiu outros três veículos. Populares tentaram agredir o motorista, que foi contido. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas acabou autuado por embriaguez pela Polícia Militar.

Com a decretação da prisão preventiva, Alessandro foi transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). A preventiva costuma ser aplicada em casos de reincidência, risco à ordem pública ou possibilidade de fuga. Como o processo corre em sigilo, o Portal SN não teve acesso aos fundamentos que levaram à manutenção da prisão.