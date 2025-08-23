Equinócio da Primavera traz Jorge Vercilo, Anavitória, Glória Groove e Ludmilla para Macapá

Com projeção internacional, Equinócio da Primavera celebra identidade cultural e científica do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Festival Equinócio da Primavera confirmou grandes nomes da música nacional para a edição de 2025, com Jorge Vercilo, Anavitória, Glória Groove e Ludmilla. Os shows gratuitos vão acontecer entre os dias 19 e 21 de setembro, no Sambódromo de Macapá, e integram a programação cultural de um evento que deve reunir mais de 150 mil pessoas.

Além da música, o festival se consolida como uma celebração turística, cultural, científica, gastronômica e ambiental, projetando o Amapá no cenário internacional. A programação vai até o dia 22 de setembro e inclui oficinas de astronomia, economia criativa e sustentabilidade, festival gastronômico, feira de artesanato e moda sustentável, além de ações socioambientais, como coleta seletiva e distribuição de mudas.

Segundo o senador Randolfe Rodrigues, que alocou recursos para o evento, o Equinócio da Primavera é mais do que um festival de shows.

“É a oportunidade de mostrar ao mundo que o Amapá tem um patrimônio científico e cultural único, capaz de gerar desenvolvimento sustentável, orgulho e pertencimento à nossa população”, afirmou.

A primeira edição do festival marcou a retomada da celebração do equinócio como patrimônio cultural e científico do estado. Em 2025, a segunda edição amplia o alcance, fortalecendo a posição do Amapá na rota de grandes eventos da Amazônia e atraindo visitantes de países vizinhos, como Guiana Francesa e Suriname.

A realização do evento é da Abrasel, com apoio do Governo do Estado, Governo Federal e Banco do Brasil.