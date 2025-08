Espetáculo “O Espelho” transforma sede de associação de moradores em palco de teatro

Apresentação ocorre às 19h, na Associação de Moradores do Bairro Nova Brasília, em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com a promessa de atrair um bom público, a Companhia de Teatro Os Paspalhões se apresenta gratuitamente nesta quarta-feira (6), às 19h, na sede da Associação de Moradores do Bairro Nova Brasília, em Santana, a 17 km de Macapá. O espetáculo “O Espelho” será encenado como parte da preparação para a 9ª edição do Festival Curta Teatro.

A montagem reúne um elenco em formação, com participação de crianças, jovens e adultos. Atuando há mais de 35 anos, inclusive com apresentações fora do estado, a companhia santanense vem se preparando para o festival há cerca de um mês. Segundo o diretor Silvio Guedes, a apresentação desta noite tem caráter técnico e servirá para alinhar os últimos ajustes de produção e interpretação.

“A gente espera colocar em prática tudo o que foi ensaiado ao longo desse mês. É uma preparação para o festival, que exige um cuidado especial. Vamos aproveitar a apresentação de hoje para corrigir tudo o que ainda for necessário”, explicou Guedes.

“O Espelho” é uma comédia romântica que acompanha a trajetória de um casal desde a infância até a vida adulta. No auge da felicidade, os dois são separados forçadamente, e é a partir disso que Sici inicia sua saga em busca do amor perdido, enfrentando diversos obstáculos. O desfecho promete surpreender e emocionar o público.

A apresentação será na sede da Associação de Moradores, localizada na Travessa Neuciana Vasques. A entrada é gratuita.

Ficha Técnica

Roteiro e direção: Silvio Guedes

Produção: Ane Costa, Vanessa Medeiros, Silvio Silva e Michel Fonseca

Elenco mirim: Ana Vitória, Nicolly, Ariely, Isabelly, Vinícius e Hudson Costa

Elenco adulto: Yasmin Silva, Silvio Guedes, Osvaldo Simões, Ray Torres, Yan e Bruno Xavier

Coreografia: Geremias Moreira

Maquiagem: Ludmilla Guedes