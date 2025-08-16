Estilista santanense traz experiência do São Paulo Fashion Week para o Amapá

Na Expo Favela, Poliana Abrilhante abordará a criatividade da periferia como estratégia de negócio

Por JORGE ABREU, especial para o Portal SN

Cria de Santana, município a 17 km de Macapá, a estilista Poliana Abrilhante vai compartilhar estratégias de sucesso na Expo Favela Innovation Amapá 2025. O evento acontece neste fim de semana em Macapá com foco em empreendedorismo, economia criativa e valorização das potências periféricas do estado.

Abrilhante estreou, em 2024, na São Paulo Fashion Week em uma colaboração com o estilista Dario Mittmann. Através da coleção DUPE: a Streetwear Parody, a amapaense apresentou peças de crochê com a pegada punk futurista, na mais importante temporada de moda na América Latina.

Agora, em terras tucujus, a estilista vai abordar, no painel temático, a “Favela faz acontecer – Quando a criatividade da favela vira estratégia de negócio”, das 16h até 18h deste domingo (17), no Sebrae Amapá. (Veja no final do texto como retirar o ingresso gratuitamente)

“Eu fui a primeira amapaense a ter peças desfilando no São Paulo Fashion Week. Isso foi um marco para a moda do Amapá. A gente sabe que não existe tanto incentivo para quem faz moda na região Norte. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento, tanto de incentivar, quanto de dar visibilidade”, disse.

Com marca consolidada no mercado nacional da moda, Abrilhante foi além. Suas peças já estamparam campanhas das revistas Elle Brasil e Billboard usadas pela cantora estadunidense Erykah Badu, que também expõe as roupas e os assessórios de crochê nos shows.

Também já posaram com suas peças as cantoras brasileiras Marina Sena, Iza e Glória Groover, a deputada Erika Hilton e o DJ Pedro Sampaio, que usou uma calça da marca durante o show no festival Macapá Verão, em julho.

Abrilhante aprendeu a fazer crochê com a mãe, ainda quando morava no bairro Fonte Nova, em Santa. Quando se mudou para o Rio de Janeiro, passou a produzir roupas por não ter condições de comprar. Ao expor suas peças nas redes sociais, no período da pandemia, o sucesso foi inevitável.

“Esta é a primeira vez que eu volto ao Amapá a trabalho. Isso pra mim é uma honra incrível. Eu estou muito empolgada, porque é a minha casa, é o meu estado, é onde eu me sinto bem e feliz, o lugar que eu me inspiro”, destacou a estilista.

“Eu estou sempre conectada com o Amapá, seja pela comida ou pelas músicas, mas estando no estado é muito mais potente essa inspiração. A minha expectativa é que muitas pessoas consigam ir ao Expo Favela, e consigam me conhecer e que se sintam inspiradas também”, acrescentou.

Expo Favela Amapá

A programação diversa e estratégica inicia no sábado (16) e promete ser um espaço de aprendizado, conexão, visibilidade e transformação. A ideia é projetar o potencial das favelas e territórios tradicionais do Amapá para o cenário nacional.

Na ocasião, 40 expositores vão disputar 10 vagas para representar o estado na etapa nacional da Expo Favela Innovation, que acontecerá em dezembro, em São Paulo. Lá, os negócios selecionados terão contatos com investidores, além de concorrer ao título de melhor empreendedor de favela do Brasil, com prêmios em dinheiro.

Expo Favela Innovation Amapá 2025

Programação: 16 e 17 de agosto

Local: Sebrae Amapá (Av. Ernestino Borges, 740 – Julião Ramos, Macapá)

Ingressos gratuitos: https://www.sympla.com.br/evento/expo-favela-innovation-amapa-2025/3041437