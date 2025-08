Ex-marido invade casa e ‘tortura’ mulher por três horas, diz polícia

O agressor foi localizado e capturado por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Macapá.

Um homem acusado de torturar a ex-companheira por cerca de três horas foi preso pela Polícia Civil do Amapá na manhã de domingo (3). De acordo com as investigações, o crime ocorreu na residência da vítima, em Macapá, entre 3h e 6h da madrugada. O suspeito, identificado apenas como J. de A. L., foi localizado e capturado por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) da capital.

Segundo o relato da vítima à polícia, ela está separada do agressor há aproximadamente dois meses. Na noite anterior ao crime, por volta da meia-noite, o ex-companheiro entrou em contato alegando estar em perigo e pediu abrigo. Sensibilizada, ela permitiu sua entrada na residência. Ainda de acordo com a vítima, a situação mudou horas depois.

“Por volta das 3h, ele pediu meu celular dizendo que precisava ligar para a mãe. Quando entreguei, ele começou a me xingar, mandou eu desbloquear o aparelho e, em seguida, passou a me enforcar. Depois que desbloqueei, ele me jogou na cama, me imobilizou e começou a me bater no rosto e por todo o corpo, além de me enforcar várias vezes”, contou.

As agressões se estenderam até as 6h da manhã, quando o suspeito solicitou um carro por aplicativo e fugiu. A vítima conseguiu pedir ajuda à mãe e procurou a DEAM ainda na manhã de domingo, com lesões visíveis no rosto e no pescoço.

Com base nas informações repassadas, os agentes da DEAM iniciaram diligências e encontraram o suspeito na casa da mãe dele. Ao perceber a presença dos policiais, a mulher tentou impedir a entrada da equipe e gritou: “Foge, J.! Corre!”. Mesmo assim, ele não conseguiu escapar e foi preso dentro do imóvel.

A delegada titular da DEAM, Marina Guimarães, ressaltou a gravidade do caso e elogiou a atitude da vítima em procurar ajuda imediatamente.

“Esse tipo de violência costuma se repetir e escalar em intensidade, por isso é fundamental buscar ajuda o quanto antes. A vítima teve coragem de denunciar, o que possibilitou a rápida atuação policial”, declarou.

A delegada informou, ainda, que medidas protetivas já estão sendo solicitadas para garantir a segurança da vítima. O agressor permanece preso, no aguardo da audiência de custódia, que deve ocorrer ainda nesta segunda-feira (4).