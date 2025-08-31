54ª EXPOFEIRA

ExpoAmazônia vira vitrine da bioeconomia e projeta AP como exemplo de sustentabilidade

31, agosto, 2025
O stand principal da ExpoAmazônia se tornou uma atração à parte dentro da Expofeira.
Por ELDER DE ABREU

O pavilhão ExpoAmazônia, dentro da 54ª Expofeira do Amapá, tem chamado bastante a atenção dos visitantes do maior evento do estado. o espaço mostra que é possível gerar emprego, renda e oportunidades sem abrir mão da floresta em pé, reforçando a preparação do estado para a COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Segundo o coordenador da participação do Amapá no evento, Gutemberg Vilhena, que também preside a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeap), a ideia é traduzir na prática o que o estado pretende levar à conferência internacional.

Stand principal cham atenção do visitantes

Pavilhão também concentra …

 “O pavilhão mostra o que o Amapá vai levar para a COP30. Aqui a gente apresenta o que fazemos, os projetos de várias secretarias, algumas muito mais engajadas nessa pauta ambiental. É uma pauta do Estado e não de um governo, porque Executivo, Legislativo e Judiciário estão juntos nesse movimento”, afirmou.

Ele destacou ainda que a participação tem dois objetivos centrais: projetar o Amapá como o estado mais preservado do Brasil e, ao mesmo tempo, atrair investimentos.

Stand foi bastante visitado

 “Nós temos um código ambiental robusto, atualizado, todas as áreas indígenas demarcadas e um zoneamento ecológico-econômico que dão segurança aos parceiros e investidores. Uns querem incentivar o estado a continuar sendo o mais preservado e outros buscam oportunidades em setores como biotecnologia, turismo e bioeconomia. O que queremos é transformar esse patrimônio ambiental em empregos e renda para o nosso povo”, reforçou.

Economia verde

A ExpoAmazônia também abre espaço para cadeias produtivas estratégicas. O açaí já responde por 95% das exportações do Amapá, movimentando milhões de dólares e inserindo o estado no mapa global da alimentação saudável. Castanha, cacau nativo e óleos vegetais amazônicos também fazem parte do pacote da bioeconomia local, que começa a ganhar escala e atrair compradores internacionais. Todos os subprodutos desses ativos estão expostos nos stands entre cooperativas e empresas privadas que atuam com o incentivo do estado.

Produtos genuinamente amapaenses sendo comercializados

ExpoAmazônia é um dos espaços mais visitados

Coordenador da participação do Amapá no evento, Gutemberg Vilhena

Outro setor em evidência é o turismo ecológico e científico. Com vasta biodiversidade preservada, o Amapá busca consolidar-se como destino de visitantes que procuram experiências únicas em meio à floresta, além de oferecer condições para pesquisas avançadas. Para isso, a estratégia passa por mais infraestrutura, investimentos e divulgação internacional.

Visitantes encantados

O stand principal da ExpoAmazônia se tornou uma atração à parte dentro da Expofeira. Decorado com elementos que ressaltam as riquezas naturais do Amapá, o espaço exibe pequenos documentários que contam a história e o potencial do estado.

Painel em que visitantes deixam a sua assinatura e seu recado

Identidade do Amapá é atrativo

Visitantes param constantemente para selfies e fotos, atraídos pela cenografia que combina modernidade e identidade cultural. Do lado de fora, um letreiro em branco com a palavra “Amapá” virou ponto de encontro: cada pessoa pode deixar sua assinatura, recado ou declaração de amor ao estado mais preservado do Brasil.

Seles Nafes
