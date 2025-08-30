Expofeira 2025 abre portões com foco na geração de oportunidades

Além dos shows, o evento também é palco para rodadas de negócios e oficinas que promovem o fortalecimento da economia local e o empreendedorismo popular.

Da REDAÇÃO

A maior vitrine de negócios sustentáveis da Amazônia abre seus portões neste sábado (30) no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, com expectativa de movimentar mais de R$ 600 milhões em negócios. Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá reúne, em um espaço 46% maior que no ano passado, 482 empresas expositoras e mais de 500 atrações culturais gratuitas para o público.

O evento concentra esforços em diversas áreas: economia criativa, empreendedorismo, inovação, energia verde, turismo, lazer e cultura. Nos últimos dois anos e sete meses, políticas públicas aplicadas na região contribuíram para a geração histórica de 100.870 empregos formais, com 20.637 novos postos desde janeiro de 2023.

A programação cultural inclui apresentações de artistas nacionais, como Ivete Sangalo, Alexandre Pires, Henrique & Juliano, Jorge & Mateus e Xand Avião, além de shows locais, bandas de forró e rock cristão, e o tradicional Festival das Aparelhagens com nove grupos do Amapá. Espaços especiais como o Espaço Gastronômico e Parque de Diversões oferecem opções de lazer para toda a família.

Na área agropecuária, mais de 800 animais são expostos, incluindo caprinos, suínos, ovinos, equinos, bubalinos e bovinos, com destaque para 100 bovinos da raça Nelore da Fazenda Guarani (PA). O evento também é palco para rodadas de negócios e oficinas que promovem o fortalecimento da economia local e o empreendedorismo popular, com 300 empreendedores oferecendo produtos e serviços.

A segurança e a saúde do público são prioridade: o efetivo policial foi reforçado em 35%, com planos estratégicos de atendimento de urgência e emergência, além de seis pontos de hidratação e equipes multiprofissionais nos dois postos fixos de saúde. O transporte coletivo gratuito, a recuperação da Rodovia Josmar Pinto (AP-010) e a Central de Monitoramento de Tráfego garantem mobilidade segura para visitantes.

O evento também prioriza a inclusão e acessibilidade, com a Área PcD destinada a pessoas com deficiência e idosos, e o aplicativo oficial da feira permite localizar crianças e dependentes por QR Code, oferecendo mais segurança aos visitantes.

Além disso, a Expofeira destaca o protagonismo feminino, com o espaço “Elas”, idealizado pela primeira-dama Priscilla Flores, que valoriza o empreendedorismo e a participação ativa das mulheres no evento. A 54ª edição ainda abriga a 1ª ExpoAmazônia, voltada à preparação do Amapá para a COP30, reforçando o papel do estado no desenvolvimento sustentável e na economia verde.

Com um mix de negócios, cultura, lazer e inovação, a Expofeira 2025 se consolida como a maior e mais inclusiva edição da história, reunindo oportunidades de geração de emprego, fortalecimento econômico e preservação ambiental.