Expofeira: artesão transforma madeira descartada em arte e já tem clientes europeus

Reginaldo já vendeu poltrona de madeira por R$ 17 mil para cliente na Europa

Por JONHWENE SILVA

Quem for visitar o galpão Balcão de Serviços Rurais, na 54ª Expofeira Agropecuária, certamente irá se deparar com produtos confeccionados em madeira descartada na natureza e transformados em peças de decoração, balanços, artigos de cozinha, mesas, cadeiras e outros itens de valor de mercado. A exposição aposta na reutilização das peças como estratégia para faturar e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente.

Os produtos fazem parte da extensa produção de Reginaldo Silva, de 56 anos, que há 17 se dedica a essa arte e hoje garante a renda familiar com o ofício. Ele relata que, com o tempo, conquistou espaço e reconhecimento, alcançando clientes com mais facilidade.

“Antes as pessoas não conheciam esse tipo de produto. Eu demorava até um mês para conseguir vender uma peça. Hoje em dia, eu publico nas redes sociais e menos de vinte minutos já aparece cliente”, relata.

O expositor percorre a mata em busca de pedaços de madeira que possam ser reaproveitados, chegando a passar até dois dias na coleta. Além disso, estuda as características de cada tipo de madeira para definir o melhor aproveitamento de cada peça.

“Não é qualquer tronco de madeira que pode virar uma peça de comercialização. Eu entendo que isso é uma arte e que os estudos para saber a origem, o tipo de madeira e seus significados são importantes”, destaca.

O talento e a dedicação já renderam frutos valiosos. Reginaldo chegou a vender uma poltrona de madeira por R$ 17 mil a uma multinacional com sede na Espanha. Em contrapartida, uma simples rodela de madeira, usada como peça decorativa ou utensílio de cozinha, pode ser adquirida por R$ 15.

“Existe todo tipo de preço. Lógico, aquelas peças mais elaboradas possuem um valor de mercado maior. O certo é que todos os produtos de origem da natureza que iam se acabar e que aqui comigo acabam virando arte com enorme valor de mercado e sentimental”, finalizou.