Expofeira: Governo anuncia ônibus gratuitos e ‘cubas’ liberadas

Transporte público gratuito será disponibilizado de 30 de agosto a 7 de setembro, com destino ao Parque de Exposições da Fazendinha.

Por RODRIGO DIAS

Para garantir que todos possam aproveitar a 54ª Expofeira do Amapá, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, serão oferecidas facilidades ao público. Além da entrada gratuita no Parque de Exposições da Fazendinha, está autorizada a entrada de bebidas em ‘cubas’ e, principalmente, o transporte público será gratuito.

A medida busca proporcionar mais segurança e tranquilidade aos visitantes, eliminando gastos extras com deslocamento e permitindo que cada um leve sua própria bebida — desde que em recipientes seguros. A orientação é clara: bebidas em lata ou em copos plásticos são permitidas, enquanto garrafas e objetos de vidro estão proibidos para evitar acidentes.

Ônibus gratuitos

O Governo do Estado vai disponibilizar linhas gratuitas para o trajeto de ida e volta ao evento. As rotas intermunicipais da região metropolitana – Santana/Macapá/Via Fazendinha/Coração/KM9 e Mazagão/Expofeira – terão horários especiais para atender ao fluxo de visitantes. A gratuidade valerá das 18h às 6h, durante os nove dias de programação, e os coletivos estarão identificados com adesivos específicos.

A Prefeitura de Macapá também reforçará o esquema, oferecendo transporte urbano gratuito para a feira das 19h às 4h. A iniciativa busca garantir que o deslocamento não seja um obstáculo para aproveitar a maior feira de negócios e entretenimento da Amazônia.

Uma festa para todos

Com mais de 500 atrações culturais, um amplo espaço gastronômico, parque de diversões e infraestrutura reforçada, a Expofeira 2025 promete ser um evento para toda a família. O evento, que também abriga a 1ª ExpoAmazônia, tem como tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida” e deve movimentar até R$ 625 milhões em negócios, reforçando o potencial econômico e sustentável do Amapá.

A organização destaca ainda o reforço do efetivo policial e a estrutura de apoio com posto médico e acessibilidade, garantindo um ambiente seguro para que o público se divirta com responsabilidade. Com portas abertas e acesso facilitado, a 54ª Expofeira do Amapá se consolida como um dos maiores eventos da região.