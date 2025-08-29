Expofeira: governo prevê R$ 1 bilhão em negócios

Governador Clécio Luís também revelou acordos entre o governo e empresas; evento também marca crescimento do setor pecuário e de startups no Amapá

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), anunciou nesta sexta-feira (29), em encontro com jornalistas, que a Expofeira deste ano deve alcançar a marca de R$ 1 bilhão em negócios gerados antes, durante e depois do evento. O valor é o dobro do registrado no ano passado, quando o governo do Estado e a iniciativa privada investiram cerca de R$ 40 milhões na realização.

Um dos indicadores do clima positivo é o setor pecuário.

“Antes de começar a Expofeira quase 80% do gado já foram vendidos”, revelou o governador.

Esta será a terceira edição na gestão de Clécio e a 54ª da história do Amapá, reunindo aproximadamente 500 empresas expositoras, que também participarão da 1ª ExpoAmazônia.

O evento foi antecipado neste ano em um momento em que o estado alcança a marca de 100 mil empregos com carteira assinada em todos os municípios, conforme dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do governo federal.

“Esses empregos estão nas concessões públicas, privadas (florestais e mineração) e nas empresas do Selo Amapá (produtoras). Esses dados não incluem os mais de 5,5 mil servidores que nós chamamos para trabalhar”, ponderou o governador.

Porto e Aeroporto

Clécio também destacou novos acordos com empresas aéreas e grandes transportadoras fluviais que já iniciaram investimentos no estado, principalmente em Santana, município portuário a 17 km de Macapá.

Os investimentos também irão ocorrer no aeroporto de Macapá, que será transformado pela concessionária numa espécie de shopping e complexo de escritórios para executivos de empresas que atuarão na exploração do petróleo na Margem Equatorial.

Outro indicador de fortalecimento do ambiente de negócios no Amapá é o avanço das startups de inovação tecnológica. Em janeiro de 2023, o estado contava com 41 empresas desse tipo. Hoje, já são mais de 200.