Expofeira traz festa com 9 aparelhagens em um único dia

Por RODRIGO DIAS
A 54ª Expofeira do Amapá acaba de anunciar a ‘Noite do Amapá’, uma grande festa com 9 aparelhagens de som que vão se reunir no dia 6 de setembro para transformar o Parque de Exposições da Fazendinha em uma verdadeira arena de ritmos e batidas – principalmente do Norte.
Se a Expofeira já estava com a agenda cheia de estrelas como Henrique e Juliano, Xand Avião e Jorge e Mateus, a noite das aparelhagens eleva a festa a um novo patamar, celebrando a cultura musical que é a cara do Amapá e de toda a Amazônia.
As nove gigantes do som que vão comandar a festa são:
- Amazonia Fusion
- Trepidante
- Hipersom
- Gibsom
- Transamerica
- Matrix Revolution
- Crocolive
- Tropical
- Mega Pressão 360
É um verdadeiro time dos sonhos para os amantes do tecnobrega, melody e ritmos que fazem o público dançar até o chão. A presença de todas essas aparelhagens em um único evento é um marco e promete uma energia que só o público amapaense é capaz de criar.
A noite do dia 6 de setembro, aliás, será um verdadeiro caldeirão de música, já que, além do esquadrão das aparelhagens, o palco também receberá o “Comandante” Xand Avião. Ou seja, é forró, é tecnobrega, é melodia, é batidão. É uma mistura que vai fazer o público pular e cantar sem parar.
Todos os Gostos
Com uma agenda de peso, a 54ª Expofeira não se contentou em trazer apenas os gigantes do sertanejo e do forró. A programação completa mostra a diversidade musical que o evento quer oferecer. Além de Henrique e Juliano (4 de setembro) e Jorge e Mateus (7 de setembro), o público vai poder curtir:
- Tecnobrega: Manu Bahtidão
- Piseiro: Léo Foguete
- Forró: Calcinha Preta e Limão com Mel
- Axé: Ivete Sangalo
- Gospel: Maria Marçal, Cassiane e Rosa de Saron
- Pagode/Romântico: Alexandre Pires
Realizada de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições da Fazendinha, a Expofeira 2025 promete ser uma experiência inesquecível para todos os gostos e idades. A programação completa, com as datas exatas e horários dos shows, ainda será divulgada.