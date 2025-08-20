Expofeira traz festa com 9 aparelhagens em um único dia

Aparelhagens de som vão se reunir no dia 6 de setembro para transformar o Parque de Exposições da Fazendinha em uma verdadeira arena de ritmos e batidas.

Por RODRIGO DIAS

A 54ª Expofeira do Amapá acaba de anunciar a ‘Noite do Amapá’, uma grande festa com 9 aparelhagens de som que vão se reunir no dia 6 de setembro para transformar o Parque de Exposições da Fazendinha em uma verdadeira arena de ritmos e batidas – principalmente do Norte.

Se a Expofeira já estava com a agenda cheia de estrelas como Henrique e Juliano, Xand Avião e Jorge e Mateus, a noite das aparelhagens eleva a festa a um novo patamar, celebrando a cultura musical que é a cara do Amapá e de toda a Amazônia.

As nove gigantes do som que vão comandar a festa são:

Amazonia Fusion

Trepidante

Hipersom

Gibsom

Transamerica

Matrix Revolution

Crocolive

Tropical

Mega Pressão 360

É um verdadeiro time dos sonhos para os amantes do tecnobrega, melody e ritmos que fazem o público dançar até o chão. A presença de todas essas aparelhagens em um único evento é um marco e promete uma energia que só o público amapaense é capaz de criar.

A noite do dia 6 de setembro, aliás, será um verdadeiro caldeirão de música, já que, além do esquadrão das aparelhagens, o palco também receberá o “Comandante” Xand Avião. Ou seja, é forró, é tecnobrega, é melodia, é batidão. É uma mistura que vai fazer o público pular e cantar sem parar.

Todos os Gostos

Com uma agenda de peso, a 54ª Expofeira não se contentou em trazer apenas os gigantes do sertanejo e do forró. A programação completa mostra a diversidade musical que o evento quer oferecer. Além de Henrique e Juliano (4 de setembro) e Jorge e Mateus (7 de setembro), o público vai poder curtir:

Tecnobrega: Manu Bahtidão

Piseiro: Léo Foguete

Forró: Calcinha Preta e Limão com Mel

Axé: Ivete Sangalo

Gospel: Maria Marçal, Cassiane e Rosa de Saron

Pagode/Romântico: Alexandre Pires

Realizada de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições da Fazendinha, a Expofeira 2025 promete ser uma experiência inesquecível para todos os gostos e idades. A programação completa, com as datas exatas e horários dos shows, ainda será divulgada.