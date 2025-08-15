Expofeira ‘turbinada’ terá motos elétricas, roda gigante na arena de shows e novos espaços

Moto elétrica produzida no Amapá está entre os produtos que mais de 1,3 mil empresas estarão expondo a partir do dia 30 de agosto

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma roda gigante próxima da arena de shows e rodeio. O cenário na 54ª Expofeira do Amapá será bem diferente este ano, não apenas pelo brinquedo num local inusitado. Novos espaços destinados às empresas de inovação tecnológica (uma delas fabricando motos elétricas no Amapá) e para a produção amazônica estão entre as novidades da Expofeira, que será ornamentada com shows nacionais e locais com direito a uma guerra de aparelhagens. Um dos maiores eventos de negócios do norte do país começa no próximo dia 30 de agosto.

Ficha técnica:

Entrevista: Seles Nafes

Edição: Antônio Batista Júnior