Família é presa após flagrante de venda de drogas

Um dos acusados tinha saído da penitenciária recentemente; prisões ocorreram em Porto Grande

Por OLHO DE BOTO

Uma família de Porto Grande, município localizado a 105 km de Macapá, foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Amapá nesta sexta-feira (29), após agentes registrarem em vídeo uma entrega de drogas feita a um usuário em via pública.

Entre os detidos está João Witor Tavares dos Santos, de 19 anos, que havia deixado recentemente o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). O flagrante ocorreu no bairro Palmeiras, após denúncia anônima informar sobre intensa comercialização de entorpecentes à luz do dia, em frente a uma residência.

Os policiais da Delegacia de Porto Grande iniciaram monitoramento e registraram o momento em que João Witor (de bermuda vermelha e sem camisa) sai de casa e repassa algo a um homem que caminhava pela rua. Logo depois, a polícia constatou que se tratava de maconha. O ex-detento acabou preso ao retornar para a residência.

Dentro da casa, os agentes disseram ter encontrado mais drogas e prenderam também a esposa de João Witor e o irmão dele, Jorge Tavares dos Santos, de 23 anos. Segundo a polícia, todos já tinham passagens anteriores pelo mesmo tipo de crime.