Fátima Pelaes pode voltar à Câmara dos Deputados

Aline Gurgel deve aceitar convite do governador Clécio para continuar no comando da Assistência Social; ex-parlamentar é a primeira suplente da chapa de Aline e já está em Brasília

Por SELES NAFES

A ex-deputada federal Fátima Pelaes (Republicanos) pode estar prestes a retornar à Câmara dos Deputados. Suplente da deputada Aline Gurgel (Republicanos), ela deve assumir o mandato nos próximos dias, caso se confirme a saída da titular para continuar à frente da Secretaria de Assistência Social do Amapá (SEAS), a convite do governador Clécio Luís.

Aline foi empossada no dia 1º de agosto após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a anulação de quatro mandatos da bancada amapaense. Desde então, já participou de agendas oficiais e chegou a receber Fátima em Brasília, durante um pequeno coquetel que, segundo interlocutores, teve tom simbólico de passagem do bastão.

Embora ainda não haja anúncio oficial, fontes afirmam que Aline deverá reassumir o comando da SEAS, função que já exercia antes de ser diplomada. Com isso, Fátima Pelaes se prepara para ocupar a cadeira na Câmara.

Com cinco mandatos anteriores como deputada federal, Fátima tem longa trajetória voltada às causas sociais. Em seu primeiro mandato, foi relatora da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), marco importante para a consolidação das políticas públicas de proteção social no Brasil. Também ocupou os cargos de secretária de Turismo do Amapá e ministra da Mulher durante o governo Michel Temer.

Caso o retorno se concretize, Fátima deve reforçar a bancada amapaense no Congresso com foco em temas como direitos das mulheres, fortalecimento da família e assistência social.