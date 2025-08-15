Fazenda é alvo de operação que investiga garimpo ilegal no centro-oeste do Amapá

Ação policial ocorreu no município de Padra Branca do Amapari, a 190 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma fazenda localizada entre os municípios de Porto Grande e Pedra Branca do Amapari, no centro-oeste amapaense, foi alvo de uma operação que apura atividades de garimpo ilegal na região. Segundo as investigações, o local funcionaria como ponto logístico de um esquema de extração ilegal de minérios.

A ação, denominada Operação Entreposto, cumpriu nesta sexta-feira (15) um mandado de busca e apreensão contra um indivíduo suspeito de comandar as atividades criminosas.

As apurações começaram após uma prisão em flagrante no início de 2025, quando o investigado foi detido com cerca de meio quilo de ouro, munições de diversos calibres e uma arma de fogo com numeração raspada.

O material apreendido durante a operação será analisado e anexado ao inquérito policial, que apura crimes como usurpação de bens da União e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Caso seja condenado, o suspeito poderá receber pena superior a 10 anos de prisão, além do pagamento de multa.