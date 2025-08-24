Financiamento para servidores públicos à energia solar deve movimentar R$ 300 mi no Amapá, diz governo

Objetivo é ampliar o acesso à geração de energia limpa e reduzir os custos com a conta de luz.

O financiamento para servidores públicos estaduais que desejarem instalar sistemas de energia solar em suas residências deve movimentar cerca de R$ 300 milhões em negócios no Amapá, de acordo com a estimativa do Governo do Estado. A medida integra o programa Amapá Solar Servidor, lançado na última quinta-feira (21), e tem como objetivo ampliar o acesso à geração de energia limpa e reduzir os custos com a conta de luz.

A iniciativa permite que mais de 26 mil servidores ativos, inativos, comissionados e pensionistas tenham acesso a linhas de crédito consignado com taxas a partir de 2,5% ao mês, cujas parcelas começam a ser pagas somente após a instalação dos equipamentos. O programa prevê a implantação de até 15 mil sistemas fotovoltaicos, fomentando o setor de energias renováveis no estado.

Segundo o governador Clécio Luís, a ação alia valorização do servidor público e compromisso ambiental.

“O Amapá dá mais um passo importante na relação com o servidor, na geração de energia limpa e na responsabilidade ambiental”, afirmou.

Coordenado pela Agência de Fomento do Amapá (Afap), o programa conta inicialmente com 13 empresas credenciadas e propostas disponíveis em 9 instituições financeiras. Além da economia direta na conta de energia, o sistema agrega valor ao imóvel e protege os consumidores da variação nas tarifas convencionais, sem qualquer tipo de alienação.

Para o vice-governador Teles Júnior, o impacto vai além dos benefícios individuais.

“Essa é uma iniciativa inovadora no Brasil. Tem potencial de dobrar a potência de geração fotovoltaica no Amapá e movimentar o equivalente a 1,3% do PIB do estado”, destacou.

Representantes do setor privado também comemoraram a medida. O presidente da Associação Amapaense das Empresas de Energia Solar (AAPSolar), Keliandro Rêgo Góes, ressaltou que a parceria deve fortalecer ainda mais a cadeia produtiva local, que já conta com cerca de 100 empresas e gera 3,7 mil empregos diretos e indiretos.

Além de incentivar a instalação de painéis solares em residências, o programa deve impulsionar o setor de mobilidade elétrica, gerar empregos a curto prazo e aumentar a competitividade entre empresas do segmento.

Criado em 2022, o Amapá Solar já vinha promovendo a diversificação da matriz energética do estado, com medidas como a isenção de ICMS para equipamentos e a isenção de IPVA para veículos elétricos. Com a versão voltada aos servidores públicos, o governo espera acelerar a transição energética e consolidar o Amapá como referência em sustentabilidade na região Norte.