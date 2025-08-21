Flanelinha é preso após ameaçar casal em saída de jogo do Paysandu

Vídeo que viralizou nas redes sociais mostra momento em que guardador de carros segura porta de veículo e intimida motorista em Belém

Por PEDRO PESSOA, especial de Belém para o Portal SN

Um vídeo divulgado nas redes sociais registrou uma cena de intimidação envolvendo um flanelinha e um casal de torcedores na saída de uma partida do Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém. Nas imagens, o guardador de carros segura a porta do veículo enquanto o motorista tenta fechá-la. Ao lado, a passageira observa assustada, enquanto o homem insiste para receber pagamento: “você não pagou, pague por favor… pega uma pedra aí, mano”.

O motorista, sob pressão, tenta se desvencilhar, enquanto a passageira alerta para o risco de o flanelinha pegar uma pedra. Quem gravava a cena, de dentro de outro carro, comenta: “paga o cara”. O caso, ocorrido em 28 de julho, rapidamente viralizou e chegou ao conhecimento da Delegacia de Proteção ao Torcedor.

A Polícia Civil instaurou inquérito, identificou os envolvidos e deflagrou nesta semana a Operação Pedra no Caminho, cumprindo mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o suspeito, que foi localizado e preso. Ele agora aguarda audiência de custódia.

De acordo com o delegado Marcos André, a atividade de guardadores de carros em si não é crime, mas qualquer tentativa de intimidação ou cobrança forçada deve ser denunciada.

“O serviço pode ser oferecido voluntariamente, mas não pode ser imposto. A rua é pública, e ameaçar motoristas caracteriza crime”, reforçou o policial.