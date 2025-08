Fundadora da Uniodonto, morre Conceição Capiberibe

A odontóloga e escritora tinha 84 anos completados em fevereiro; o sepultamento está marcado para hoje

Por SELES NAFES

Morreu no fim da noite desta segunda-feira (4), aos 84 anos, uma das pioneiras da odontologia no Amapá, Conceição Capiberibe. De acordo com informações apuradas pelo Portal SN com a família, ela tinha um câncer.

Conceição pertenceu a uma família de políticos e militantes da esquerda, mas nunca entrou para a política. Irmã do ex-governador e ex-senador João Capiberibe e tia do ex-governador Camilo Capiberibe (todos do PSB), ela também teve outra irmã na vida pública, Raquel Capiberibe, que chegou a se deputada federal e conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A odontóloga autou em campanhas eleitorais nos bastidores, mas sempre deu prioridade à família e à profissão. Foi casada com o empresário Alberto Alcolumbre, tio do hoje senador Davi Alcolumbre (União), com quem teve três filhos. Alberto empresta o nome ao Aeroporto Internacional de Macapá

Durante muitos anos, manteve um consultório no Centro de Macapá e ajudou a fundar a Uniodonto, a maior cooperativa de odontólogos do Amapá, ainda em atividade. Ela também dedicou parte da vida à literatura, sendo empossada na Academia de Letras Barão do Rio Branco.

Apaixonada por dança, em fevereiro ela lançou o livro a “A Dança Transforma”.

Nas redes sociais, autoridades como o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), lamentaram o falecimento da pioneira, que estava internada há cerca de 20 dias no Hospital São Camilo, onde faleceu.

“Infelizmente ela descobriu bem tarde o câncer, e na idade que ela tinha foi mais complicado“, lamentou o irmão João Capiberibe.

O velório está sendo realizado na Capela Ecumênica da Funerária Santa Ana, localizada na Avenida Mendonça Furtado. O sepultamento está marcado para às 16 horas, no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Macapá.