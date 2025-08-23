Governador lamenta morte de agente e elogia polícia após desfecho de crise

Clécio Luís estava em agenda em Laranjal do Jari quando a crise começou. Ele acompanhou a operação até o desfecho.

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís, lamentou a morte do policial civil Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, e elogiou a atuação das forças de segurança no desfecho da crise em Laranjal do Jari, que terminou com a libertação das reféns e a rendição do criminoso Lucas de Souza Nonato após quase 20 horas de negociações.

“Todos consternados, indignados, mas nessa segunda etapa o desfecho foi favorável em salvar a criança, a mãe e capturar o criminoso. Vou só agradecer mesmo, parabenizar e me solidarizar com toda a família do policial morto, mas também com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, todas as forças de segurança”, declarou o governador, em frente à delegacia onde o crime teve início.

A crise começou na tarde de sexta-feira (22), quando Lucas, foragido do Pará e com passagens por estupro, roubo e tentativa de latrocínio, conseguiu tomar a arma de Mayson dentro da Delegacia de Laranjal do Jari e atirou contra ele, que não resistiu. Em seguida, o criminoso invadiu uma casa de madeira na Passarela Vagalume, fazendo mãe e filha reféns.

A menina foi libertada ainda na manhã de sábado (23), em um momento transmitido ao vivo, mas a mãe só deixou o cativeiro no fim do dia, quando Lucas decidiu se entregar. Durante o cerco, ele chegou a fazer uma live nas redes sociais, pedindo “respeito e sensibilidade”.

A operação mobilizou equipes do Bope, da CORE, do GTA e contou com o acompanhamento da cúpula da segurança pública. As vítimas não tinham qualquer relação com o criminoso. A forma como ele conseguiu tomar a arma do policial dentro da delegacia ainda está sob investigação.