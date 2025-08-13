GTA descobre cocaína enterrada em quintal: 7 kg

Além da droga, um suspeito foi preso. Flagrante ocorreu na zona sul de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Uma ação do Grupo Tático Aéreo (GTA), com base em informações do serviço de inteligência, resultou na apreensão de uma grande quantidade de cocaína no bairro Araxá, zona sul de Macapá.

Durante a operação, os policiais flagraram Jorge Fernando da Silva Teles, de 20 anos, em atitude suspeita. Ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença da equipe e tentou fugir, mas foi cercado. Com ele, havia um tablete de aproximadamente um quilo de cocaína. Questionado, o suspeito confessou que outras seis unidades do entorpecente estavam enterradas no quintal de uma casa onde tentou se esconder.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, do GTA, a apreensão representa um golpe significativo contra o tráfico na capital.

“Indagamos o indivíduo, que já estava com um tablete de cocaína, e ele indicou o local onde havia mais seis pacotes enterrados. Fizemos a busca e encontramos. Acreditamos que essa ação tenha causado um grande prejuízo ao crime organizado”, declarou.

Além da droga, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, uma balança de precisão, rádios comunicadores, celulares, papelotes plásticos e cerca de R$ 3.396 em dinheiro trocado. De acordo com a polícia, Jorge Fernando pretendia distribuir o material para outros bairros de Macapá.