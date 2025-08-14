Henrique e Juliano, Xand Avião e Jorge e Mateus são confirmados na 54ª Expofeira do Amapá

Atrações sobem ao palco nos dia 4, 6 e 7 de setembro, no Park de Exposições da Fazendinha.

Por RODRIGO DIAS

A 54ª Expofeira do Amapá, que promete ser a maior de todos os tempos, anunciou três grandes atrações para animar o público: as duplas sertanejas Henrique e Juliano e Jorge e Mateus, além do forrozeiro Xand Avião.

No dia 4 de setembro, Henrique e Juliano sobem ao palco para apresentar sucessos que dominam as paradas, como “Cuida Bem Dela”, “Vidinha de Balada” e “Liberdade Provisória”. Com uma carreira consolidada, os irmãos tocantinenses transformam a sofrência em celebração em shows marcados por emoção e energia.

Em 6 de setembro, será a vez do “Comandante” Xand Avião colocar o público para dançar. Um dos maiores nomes do forró eletrônico, o artista acumula hits como “Infelizmente”, “Senta na Ponta” e “Não Foi Amor”, e promete uma apresentação repleta de coreografias e músicas contagiantes.

Encerrando a programação musical, no dia 7 de setembro, Jorge e Mateus levam ao palco seu romantismo característico. Ícones do sertanejo universitário, os goianos embalarão o público com clássicos como “Pode Chorar”, “Amo Noite e Dia” e “Duas Metades”, em um show que promete fechar a Expofeira com emoção e clima de festa.

Mega Expofeira 2025: programação para todos os gostos

Além dos shows de Henrique e Juliano, Xand Avião e Jorge e Mateus, a Expofeira já confirmou atrações de diversos gêneros musicais:

Tecnobrega: Manu Bahtidão

Piseiro: Léo Foguete

Forró: Calcinha Preta e Limão com Mel

Axé: Ivete Sangalo

Gospel: Maria Marçal, Cassiane e Rosa de Saron

Pagode/Romântico: Alexandre Pires

A 54ª Expofeira do Amapá acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. A programação completa, com datas e horários de todas as apresentações, será divulgada em breve.