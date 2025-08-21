Homem é alvo da PF por armazenar material de abuso sexual infantil em Macapá

Da REDAÇÃO
Um homem suspeito de armazenar arquivos de violência sexual contra crianças foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (21), em Macapá. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Jardim I e também na zona rural da capital.
A investigação, batizada de Arquivo Proibido 2, busca reunir novos elementos que comprovem a participação do suspeito na aquisição e manutenção de conteúdos de abuso sexual infantil. A apuração começou após uma denúncia que apontava o homem como responsável por armazenar diversos arquivos de exploração de crianças.
Segundo a PF, a ação integra os esforços contínuos de combate à exploração sexual infantojuvenil e à disseminação de material ilícito pela internet. Caso as suspeitas sejam confirmadas, o investigado poderá responder por armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infantil, crimes cujas penas podem chegar a 10 anos de reclusão.