Homem é amarrado e deixado seminu após tentar furtar em embarcação

Caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (25), em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem foi capturado e humilhado por por populares ao tentar furtar em uma embarcação atracada no porto do Igarapé da Fortaleza, em Santana, a 17 km de Macapá. Ele acabou sendo amarrado e deixado sem parte das roupas até a chegada da Polícia Militar.

O caso ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (25). Vídeos que circularam rapidamente nas redes sociais mostram o momento em que o homem, ainda não identificado, é perseguido após pular no rio.

Ele foi alcançado, puxado para dentro da embarcação e agredido por populares. Segundo informações repassadas à PM, o acusado teria tentado roubar um aparelho celular.

Em outras imagens, o homem aparece sem a parte inferior das roupas. A Polícia Militar informou que ele sofreu diversas agressões, chegou a ficar inconsciente e precisou de atendimento médico. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Emergências (HE) de Santana.