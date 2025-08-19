Homem é assassinado no mesmo dia em que deixou a cadeia

Crime ocorreu na noite desta segunda-feira, no habitacional São José, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem com passagens pela polícia por furto, roubo e associação criminosa foi executado a tiros no início da noite desta segunda-feira (18), no habitacional São José, zona sul de Macapá.

O homicídio, atribuído à guerra entre facções, chama atenção pela ousadia dos criminosos: a vítima, Alex Mendes da Silva, de 22 anos, foi atacada nas proximidades do 1º Batalhão da Polícia Militar, poucas horas após deixar o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Testemunhas relataram que os disparos partiram de ocupantes de um carro preto. Alex ainda tentou correr, mas caiu entre os blocos do residencial e foi morto com pelo menos cinco tiros, atingido nas costas, rosto e tórax, segundo a Polícia Científica.

De acordo com relatos, quatro homens estavam no veículo. Todos fugiram e ainda não foram identificados. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).