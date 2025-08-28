Homem é encontrado morto com tiro na testa

Corpo da vítima estava em um matagal no Bairro Fazendinha, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com um tiro na testa em uma área de mata no Bairro Fazendinha, em Macapá.

Moradores relataram ter ouvido o disparo por volta das 19h da noite anterior, mas, devido à escuridão, só conseguiram ver o corpo na manhã desta quinta-feira (28), no fim da Rua Caetano Dias Tomás. A Polícia Militar, a Civil e a Científica foram acionadas, mas até o momento ninguém foi preso.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) acreditam que a vítima tenha sido levada à força para o local por mais de um criminoso. O homem aparenta ter entre 25 e 27 anos e vestia camisa e short pretos.

A polícia trata o caso como execução, mas a motivação ainda é desconhecida. Informações que possam ajudar na elucidação do crime podem ser repassadas ao Disque Denúncia, pelo número (96) 99170-4302.