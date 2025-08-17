Homem é executado a tiros por encapuzados na Ilha de Santana

Vítima foi atingida por seis disparos e morreu após ser submetida a cirurgia no Hospital de Emergências do município

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homicídio com características de execução foi registrado na noite deste sábado (16), na comunidade ribeirinha da Ilha de Santana, município distante 17 km de Macapá. A vítima, identificada como Rafael da Silva Santos, de 28 anos, foi alvejada com vários tiros disparados por criminosos encapuzados.

Segundo informações da Polícia Militar, Rafael estava na passarela Ulisses Guimarães quando dois homens mascarados se aproximaram e começaram a atirar. Após o ataque, os suspeitos embarcaram em um catraio e fugiram pela orla em direção à rampa do Açaí, já na área urbana da cidade.

A PM tentou prestar socorro, transportando Rafael também em um catraio e acionando o Corpo de Bombeiros. No entanto, ao desembarcarem na rampa do Açaí, familiares da vítima optaram por levá-lo diretamente, em um carro particular, ao Hospital de Emergências de Santana.

Rafael apresentava seis perfurações de arma de fogo, atingindo as costas, o tórax e uma das pernas. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

As características dos atiradores foram repassadas a outras equipes da Polícia Militar, que fizeram buscas pela região, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.