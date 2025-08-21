Homem é flagrado com 2 quilos de cocaína

Apreensão ocorreu no bairro Infraero 2, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante com aproximadamente 2 quilos de cocaína no bairro Infraero 2, em Macapá. A droga estava distribuída em porções encontradas tanto na sacola que ele carregava quanto no pátio da casa de onde havia saído momentos antes da abordagem. As autoridades não divulgaram o nome do suspeito.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Narcóticos (DENARC), após denúncia anônima que apontava a ocorrência de uma entrega de drogas na região. Durante as diligências, os policiais localizaram o homem com as mesmas características descritas na denúncia. Na sacola que levava, havia duas porções de cocaína; já na residência, os agentes encontraram outras porções, totalizando cerca de 2 quilos do entorpecente.

O delegado Leonardo Alves, titular da DENARC, informou que o suspeito foi conduzido para a delegacia, onde o flagrante foi lavrado. Ele será apresentado em audiência de custódia e, posteriormente, a droga apreendida será incinerada, após autorização judicial.

A Polícia Civil reforçou que a população pode colaborar com investigações por meio do número de WhatsApp (96) 99814-14161. O sigilo do denunciante é garantido.