Homem é preso após furtar quase R$ 2 mil em cuecas

Crime ocorreu em uma loja do centro comercial de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão foi detido na manhã desta quinta-feira (14) por populares após furtar uma loja no centro comercial de Macapá. Entre os itens levados estavam mais de 50 cuecas de marca, avaliadas em quase R$ 2 mil.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, obtidas pela polícia, o suspeito aparece bem-vestido, como se fosse um cliente comum, mas, em seguida, começa a esconder peças de roupa em uma sacola e sai sem pagar.

Testemunhas afirmaram que o homem, conhecido na região como Gilberto, já possui diversas passagens pelo mesmo tipo de crime. Ele foi imobilizado em via pública e encaminhado à delegacia.

Seguranças do local também encontraram, nas proximidades, uma mala deixada pelo acusado, contendo várias roupas usadas. O caso atraiu curiosos, e alguns tentaram agredi-lo, mas foram contidos por trabalhadores da área.