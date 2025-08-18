Homem é preso pela 3ª vez vendendo drogas

Por OLHO DE BOTO
Um traficante foi preso pela Rotam após tentar se desfazer de várias porções de cocaína que carregava no bolso. A prisão ocorreu neste domingo (17), durante patrulhamento pela Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro Buritizal, em frente ao Super Fácil da zona sul de Macapá.
O suspeito, identificado como Luiz Carlos dos Santos Araújo Júnior, de 21 anos, já havia sido detido outras vezes pelo mesmo crime, mas voltou a ser flagrado e acabou preso pela terceira vez.
“Já é a terceira vez que esse rapaz é preso. Inclusive a gente vê a escalada aí, né, que só tá evoluindo: a primeira vez ele foi pego com 10 porções, depois com pouco mais de 20 porções, agora uma quantidade significativa de entorpecentes”, reforçou o sargento.
Segundo o sargento Max Muller, responsável pela ocorrência, o jovem aparentava tranquilidade em via pública, mas, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e retirou do bolso um saco plástico contendo cocaína. A ação foi notada pelos militares, que realizaram a abordagem imediatamente, sem chance de fuga.
Luiz Carlos foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval, onde foi autuado por tráfico de drogas.