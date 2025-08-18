Homem é preso pela 3ª vez vendendo drogas

Crime foi flagrado no Bairro Buritizal, em frente ao Super Fácil da zona sul de Macapá.

Um traficante foi preso pela Rotam após tentar se desfazer de várias porções de cocaína que carregava no bolso. A prisão ocorreu neste domingo (17), durante patrulhamento pela Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro Buritizal, em frente ao Super Fácil da zona sul de Macapá.

O suspeito, identificado como Luiz Carlos dos Santos Araújo Júnior, de 21 anos, já havia sido detido outras vezes pelo mesmo crime, mas voltou a ser flagrado e acabou preso pela terceira vez.

“Já é a terceira vez que esse rapaz é preso. Inclusive a gente vê a escalada aí, né, que só tá evoluindo: a primeira vez ele foi pego com 10 porções, depois com pouco mais de 20 porções, agora uma quantidade significativa de entorpecentes”, reforçou o sargento.

Segundo o sargento Max Muller, responsável pela ocorrência, o jovem aparentava tranquilidade em via pública, mas, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e retirou do bolso um saco plástico contendo cocaína. A ação foi notada pelos militares, que realizaram a abordagem imediatamente, sem chance de fuga.

Luiz Carlos foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval, onde foi autuado por tráfico de drogas.